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Победитель на выборах в двух населенных пунктах Карелии не установлен: кандидаты набрали равное число голосов

Новости. Политика
12:57, 14 Сентября 2020
фото: © Денис Абрамов/ТАСС
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В двух населенных пунктах республики должно состояться повторное голосование, поскольку выявить победителей с первого раза не удалось.

ЦИК республики озвучил предварительные итоги прохождения единого дня голосования в Карелии. Напомним, всего замещались  28 мандатов в представительных органах местного самоуправления и 10 должностей глав сельских поселений в 12 муниципальных районах.

В списки избирателей было включено более 22 тысяч человек. Явка составила 21,35%.

Согласно предварительным данным, избрано 26 депутатов представительных органов местного самоуправления. Из числа избранных: 19 выдвинуты партией "Единая Россия"; 5 выдвинуты в порядке самовыдвижения. По одному выдвинуты партией ЛДПР и "Справедливой Россией". По двум выборам состоится повторное голосование, так как определить победителя не удалось, поскольку два кандидата набрали одинаковое количество голосов.

Также избрано 10 глав сельских поселений. Из числе избранных 6 выдвинуты "Единой Россией"; 4 – в порядке самовыдвижения.

Заседания территориальных избирательных комиссий по утверждению результатов выборов запланированы на 15 сентября.

Ранее уже сообщалось, что "единороссы" выиграли муниципальные выборы в Карелии.

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