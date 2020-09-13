"Единороссы" выиграли муниципальные выборы в Карелии

По итогам голосования 13 сентября в подавляющем большинстве округов в республике победили выдвиженцы партии "Единая Россия".

Напомним, в Единый день голосования в Карелии в 12 муниципальных районах прошли повторные и дополнительные муниципальные выборы. Всего замещались 28 мандатов в представительных органах местного самоуправления и 10 должностей глав сельских поселений.

По итогам голосования в подавляющем большинстве округов победили выдвиженцы партии "Единая Россия": 19 депутатских мандатов они получили (73,08%) из 28 выдвигавшихся ими кандидатов и 6 должностей глав поселений (60%; все десять округов закрывали "единороссы" своими кандидатами), пишет на своей странице в "ВКонтакте" политолог Анатолий Цыганков.

ЛДПР выдвигала 2 кандидатов в главы поселений и 22 кандидатов в депутаты, в результате смогла выиграть только один депутатский мандат.

КПРФ вела 11 кандидатов в депутаты и 2-х кандидатов на должности глав поселений. Коммунисты ни одного мандата не получили.

Партия "Справедливая Россия" рассчитывала на своих семерых кандидатов в депутаты, но одержала одну победу. Трое эсеров избирались в главы и потерпели фиаско. Впрочем, тут есть одно исключение. На выборах главы Шелтозерского поселения в Прионежском районе победила член партии "СР" Ирина Сафонова, и с хорошим результатом, опередив соперника "единоросса" на 235 голосов. Но формально она баллотировалась на должность главы поселения как самовыдвиженец. Так что в зачёт её победа эсерам хотя и достаётся, но с оговоркой, что победила всё-таки не партия, так как партийных выборов в Шелтозере не было, считает политолог.

5 мандатов депутатов выиграли кандидаты-самовыдвиженцы (11 их было всего) и 4 должности глав они отвоевали (выдвигалось одиннадцать самовыдвиженцев). Партия "Народ против коррупции" выдвигала одного кандидата в депутаты поселения, проиграв свою единственную кампанию.

При этом явка на выборах была довольно низкой - 21,35 процентов. Из 21 500 избирателей проголосовали всего 4 700 человек.

"Можно не без основания сказать, что местные жители проигнорировали выборы в органы местной власти", - отметил Цыганков.