Победители конкурса для волонтеров-борцов с вандализмом в Петрозаводске станут известны 10 марта

На конкурс грантов "Сознательный горожанин" поступило шесть заявок-проектов, которые помогут в решении проблемы вандализма в столице Карелии.

Организаторы конкурса грантов "Сознательный горожанин" для волонтерских организаций и активных петрозаводчан познакомились сегодня с теми, кто подал свои заявки-проекты. Заявочная кампания проходила с 15 февраля по 5 марта. За это время поступило 6 заявок.



Среди них – проект от городского центра молодежи "Воскресим город". В преддверии 100-летия Карелии в Петрозаводске запланирован ряд работ по благоустройству. Авторы проекта хотят, чтобы подростки и молодежь присоединились украшению города. В рамках проекта пройдет конкурс эскизов граффити к юбилею республики, будут организованы субботники, где приведут в порядок не только парки и скверы, но и ликвидируют акты вандализма. Последним этапом проекта станет фестиваль "Полоса отвода". Победители конкурса эскизов граффити смогут реализовать свои проекты на трансформаторных будках и на территории одного из крупных строительных магазинов.





Авторы проекта "Стоп-вандал" планируют снять социальные ролики на тему противостояния вандализму, распространив их через соцсети и на ТВ. Кроме того, участники конкурса хотят пригласить художников для росписи фасадов домов. Для этого авторы проекта попросят выделить несколько зданий, которые превратятся в арт-объекты.



Третий проект, который представила сегодня учительница начальных классов 43-й школы, подразумевает курс классных часов "Уличный вандализм". Он ориентирован на занятия для учащихся с 5 по 8 класс. На уроках детей будут знакомит с понятием вандализм, обсуждать проблему. Совсместно с детьми будут разработаны меры борьбы с вандализимом. В результате будет проведен конкурс плакатов, победители которого будут размещены в городе там, где чаще всего выявляются факты вандализма.

"Мы увидели разнобразные предложения, каждый из них несет определенную направленность. Они предусматривает и интерактивные формы работы с молодежью. Увидели организацию работы через привлечение активнных групп молодежи. Жюри предстоит непростая работа, потому что каждый из проектов дает нам возможность начать решать проблему, которая беспокоит активных горожан", – сказала Екатерина Реутова.

Напомним, участники состязания могли представить на суд комиссии свои проекты, которые помогут в решении проблемы вандализма. Организатором конкурса выступило общественное движение "Петрозаводск – любимая столица". Его руководитель Екатерина Реутова напомнила, что движение было создано для того, чтобы помочь Петрозаводску в принятии закона о столичном статусе. Этот закон был необходим: Петрозаводск остро нуждался в дополнительных финансовых ресурсах, без которых было невозможно заниматься городским благоустройством. Более 40 тысяч горожан поддержали нашу инициативу. И этот закон был успешно принят. Призовой фонд конкурса – 120 тысяч рублей.