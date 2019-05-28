Побережье Онежского озера в Петрозаводске лишат рекреационного статуса ради завода

Администрация столицы Карелии готова изменить рекреационную зону на побережье Онежского озера на зону промышленных предприятий ради реконструкции Онежского судостроительно-судоремонтного завода.

Изменение статуса прибрежной территории планируется согласно проекту решения, направленного администрацией в Петросовет.

Из документа следует, что статус зоны промышленных предприятий III-V классов опасности должны получить 9 участков, общей площадью около 117 тыс. кв. метров. Самый крупный из них включает территорию петрозаводского порта (на карте).

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