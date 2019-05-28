11:46, 28 Мая 2019
Побережье Онежского озера в Петрозаводске лишат рекреационного статуса ради завода
Новости по теме
Загрузка...
Администрация столицы Карелии готова изменить рекреационную зону на побережье Онежского озера на зону промышленных предприятий ради реконструкции Онежского судостроительно-судоремонтного завода.
Изменение статуса прибрежной территории планируется согласно проекту решения, направленного администрацией в Петросовет.
Из документа следует, что статус зоны промышленных предприятий III-V классов опасности должны получить 9 участков, общей площадью около 117 тыс. кв. метров. Самый крупный из них включает территорию петрозаводского порта (на карте).
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
26.05.2019, 21:20
21.05.2019, 13:49
24.05.2019, 10:00
22.05.2019, 14:33
24.05.2019, 18:40
Аналитика
Сегодня 09:40
Капитал
Председатель парламентского комитета по бюджету и налогам Виталий Красулин предложил свое видение решения проблемы с предоставлением жилья отдельным категориям граждан.
27.05.2019 12:49
27.05.2019 11:56
27.05.2019 09:56
24.05.2019 14:47
Чтиво
27.05.2019 11:01
Частная жизнь
Туристка из Карелии поделилась впечатлениями от встречи с Саули Ниинисте.
24.05.2019 11:37
22.05.2019 13:50
13.05.2019 09:57
Медиа
Новое
Сегодня 12:52
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии