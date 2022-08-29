890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
 Как изменится Петрозаводск в ближайшие 3 года
08.09.2022 15:30
Смотровую площадку и светомузыкальный фонтан построят в центре Петрозаводска
08.09.2022 07:15

Побывавший во всех странах мира турист назвал лучшие и худшие места планеты

Новости. Общество
00:10, 09 Сентября 2022
фото: © Алексей Павлишак / ТАСС

Новости партнеров

Путешественник назвал лучшими странами мира Руанду, Нигерию и Новую Зеландию.

Путешественник из Дании Хенрик Йеппесен (Henrik Jeppesen), которому удалось побывать во всех странах мира до того, как ему исполнилось 30 лет, назвал лучшие и худшие места на планете. Об этом он рассказал Mirror, передает «Лента.ру».

Йеппесен поделился, что больше всего его удивила Руанда. Датчанин признался, что ожидал увидеть «бедное африканское государство, где многое не работает», однако вместо этого оказался в безопасной и чистой стране, с «прекрасными людьми и потрясающими пейзажами».

На втором месте списка самых приятных сюрпризов путешественник поставил Нигерию. Йеппесен отметил, что слышал про страну много негатива, однако реальность «превзошла все его ожидания». Также лучшими направлениями он назвал Новую Зеландию, где отметил «отличную еду», и Эстонию — по мнению туриста, в этой европейской стране «много очарования Старого Света и невысокие цены».

Среди переоцененных мест он выделил остров Бора-Бора, раскритиковав его за более высокие, чем на Мальдивах, цены и ужасное обслуживание. Помимо прочего, он назвал остров Сал в Кабо-Верде «массовым туристическим направлением среднего класса», отметив полное отсутствие приятной атмосферы.

Кроме того, по мнению датчанина, самыми гостеприимными являются жители Ирана, а лучшая еда находится в Италии. Отмечалось, что Йеппесен отправился в кругосветное путешествие в 17-летнем возрасте и начал его с Каира. В путешествии он провел около трех тысяч дней, успев посетить все 193 страны, официально признанные ООН в мире, а также множество спорных территорий и крошечных островов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2022, 10:14
«Бабье лето» идет в Карелию
03.09.2022, 09:15
Многодетная семья из Карелии получила орден «Родительская слава»
06.09.2022, 07:40
Два исколотых трупа были найдены на окраине города в Карелии
07.09.2022, 14:05
Жители населенного пункта в Карелии попросили не включать им отопление
07.09.2022, 12:58
Стало известно, будет ли Финляндия ограничивать въезд для российских туристов, как страны Балтии
07.09.2022, 12:05
В Карелии допрошенный в суде фермер раскрыл новые детали дела Ираиды Шалак

Чтиво

01.09.2022 10:22
Без политики
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
Как специальные компьютерные игры помогают инвалидам в Карелии адаптироваться в реальном мире.
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.08.2022 08:00
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.