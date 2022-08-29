Побывавший во всех странах мира турист назвал лучшие и худшие места планеты

Путешественник назвал лучшими странами мира Руанду, Нигерию и Новую Зеландию.

Путешественник из Дании Хенрик Йеппесен (Henrik Jeppesen), которому удалось побывать во всех странах мира до того, как ему исполнилось 30 лет, назвал лучшие и худшие места на планете. Об этом он рассказал Mirror, передает «Лента.ру».

Йеппесен поделился, что больше всего его удивила Руанда. Датчанин признался, что ожидал увидеть «бедное африканское государство, где многое не работает», однако вместо этого оказался в безопасной и чистой стране, с «прекрасными людьми и потрясающими пейзажами».

На втором месте списка самых приятных сюрпризов путешественник поставил Нигерию. Йеппесен отметил, что слышал про страну много негатива, однако реальность «превзошла все его ожидания». Также лучшими направлениями он назвал Новую Зеландию, где отметил «отличную еду», и Эстонию — по мнению туриста, в этой европейской стране «много очарования Старого Света и невысокие цены».

Среди переоцененных мест он выделил остров Бора-Бора, раскритиковав его за более высокие, чем на Мальдивах, цены и ужасное обслуживание. Помимо прочего, он назвал остров Сал в Кабо-Верде «массовым туристическим направлением среднего класса», отметив полное отсутствие приятной атмосферы.

Кроме того, по мнению датчанина, самыми гостеприимными являются жители Ирана, а лучшая еда находится в Италии. Отмечалось, что Йеппесен отправился в кругосветное путешествие в 17-летнем возрасте и начал его с Каира. В путешествии он провел около трех тысяч дней, успев посетить все 193 страны, официально признанные ООН в мире, а также множество спорных территорий и крошечных островов.