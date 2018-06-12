Почему борьба с Алихановым закончилась победой над жителями Древлянки?

Созданная Девлетом Алихановым общественная организация "Попечительский совет Древлянки" официально прекращает свое существование.

Вместе с приемной закрылась бесплатная юридическая служба, - теперь жителям Древлянки некуда жаловаться на проблемы и негде получить консультацию. Перестали финансироваться кружки для пенсионеров, мероприятия в школах и садиках, прекратилась поддержка ветеранов и талантливой молодежи. Ранее отремонтированные дороги снова пришли в негодность – Лесной проспект, Березовая аллея и Лососинское шоссе выглядят, как после бомбежки, и некому обратить на это внимание властей.

Раньше этот механизм взаимодействия с жителями через общественную организацию на уровне отдельно взятого микрорайона работал как часы. Но за годы, что Алиханов провел за решеткой, а Попечительский совет не работает, ничего взамен не только на Древлянке, но и во всем городе так и не было придумано.

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