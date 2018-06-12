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Новости. Общество
13:40, 12 Июня 2018

Почему борьба с Алихановым закончилась победой над жителями Древлянки?

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Созданная Девлетом Алихановым общественная организация "Попечительский совет Древлянки" официально прекращает свое существование.

 

Вместе с приемной закрылась бесплатная юридическая служба, - теперь жителям Древлянки некуда жаловаться на проблемы и негде получить консультацию. Перестали финансироваться кружки для  пенсионеров, мероприятия в школах и садиках, прекратилась поддержка ветеранов и талантливой молодежи. Ранее отремонтированные дороги снова пришли в негодность – Лесной проспект, Березовая аллея и Лососинское шоссе выглядят, как после бомбежки, и некому обратить на это внимание властей. 

Раньше этот механизм взаимодействия с жителями через общественную организацию на уровне отдельно взятого микрорайона работал как часы. Но за годы, что Алиханов провел за решеткой, а Попечительский совет не работает, ничего взамен не только на Древлянке, но и во всем городе так и не было придумано. 

Подробности- далее.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-06-12 15:27:44
ЕР мстит. Какое им дело до избирателей...
alsu
2018-06-12 15:05:05
Тот случай, когда и один в поле ВОИН! Возможно Алиханов надеялся на тот же попечительский совет в организации жителей борьбы за справедливость - он ошибся и больше заниматься благотворительностью вряд ли будет.
Valentina Vonti
2018-06-12 14:14:34
Хорошо вспоминают пенсионеры и детям радость на Древлянке была от Попечительского совета ,да и работал Алиханов Давлет для жителей микрорайона с удовольствием и с желанием.
Гость
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