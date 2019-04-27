Почему эффективность заграничных поездок чиновников из Карелии равна нулю?

Официальные информационные сообщения о командировках руководителей экономического блока карельского правительства, как правило, не изобилуют конкретикой.

"Министр экономики Карелии ответил на критику дорогостоящих поездок в Китай". Под таким заголовком на сайте "Столицы на Онего" появилось сообщение о несогласии Павла Буренкова, министра экономического развития и промышленности республики, с критическими публикациями ряда общефедеральных и региональных средств массовой информации.

Как известно, отвечать можно словами, а можно поступками. К произнесённому Буренковым мы обратимся чуть ниже. Поступком же, отвечающим на отношение к обоснованным вопросам со стороны медиа об эффективности вояжа в Китай в ноябре 2018 года, стали очередные поездки руководителя министерства во Францию и снова в Поднебесную в марте 2019 года. Поскольку региональные СМИ пока предпочли воздержаться от уточнения параметров результативности весенних командировок, имеет смысл вернуться к прошлогодней поездке.

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