Почему карелы могут претендовать на статус коренного малочисленного народа в России

Эксперт по правам коренных народов, член Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов в 2020–2022 годах Алексей Цыкарев считает, что после опубликования итогов переписи появились все условия для получения карелами специального статуса.

Итоги последней переписи населения, которая прошла в стране осенью 2021 года, показали почти двукратное сокращение численности карелов. В сравнении с всероссийской переписью 2010 года, их стало меньше на 28 тысяч человек, или в 1,9 раза.

В целом, в России осталось чуть более 32,4 тысячи карелов, а в Карелии — 25,9 тысячи. Это означает, что титульный народ республики может претендовать в стране на статус коренного малочисленного.

По мнению члена Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов в 2020–2022 годах Алексея Цыкарева, неверно считать, что карелы целенаправленно добивались статуса коренного малочисленного народа.

«В Республике Карелия они признаны коренным народом, имеют возможность участвовать в межрегиональном и международном сотрудничестве, добиваться реализации своих прав в рамках действующих норм законодательства и международного права. Съезд карелов всегда приоритезировал вопросы языкового развития, получения государственного статуса для карельского языка. Однако было также заметно, что от съезда к съезду карелов все больше стали интересовать вопросы традиционной экономики — сохранение традиционных промыслов, ремесел, окружающей среды, традиционного образа жизни. Наиболее болезненными всегда были вопросы сохранения рыболовства. В прошлом карелы уже теряли свои промыслы, например, оленеводство. Утрата рыболовства была бы сильнейшим ударом по культуре и идентичности народа. Все мы знаем, что карел без рыбы не карел. Поэтому те законодательные возможности и дополнительные конституционные гарантии, которые открываются вместе со статусом коренного малочисленного народа, кажутся карелам привлекательными. В плане таких критериев принадлежности к коренным малочисленным народам как традиционный образ жизни, уникальные язык и культура, тесная связь с землями предков, карелы и раньше соответствовали этому статусу. Но после опубликования итогов переписи появились все необходимые условия для получения статуса. И я думаю, что карелы встанут на путь его получения. Чтобы это случилось, в соответствии с законодательством, республиканские власти должны оформить заявку в федеральное правительство, а до этого карелы в местах традиционного проживания должны высказаться в пользу получения статуса», - отметил эксперт.

Подробнее читайте в материале «Карелы переступили порог малочисленности».