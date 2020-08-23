Почему комиссия Минкультуры России не приняла реставрацию Преображенской церкви

В музее "Кижи" ждут повторного приезда членов комиссии, но он оказался под вопросом из-за эпидемии коронавируса.

За месяц до планировавшегося открытия Преображенской церкви на острове побывала комиссия территориального управления министерства культуры России, которая должна была принять выполненные реставрационные работы. Но комиссия отказалась подписывать акт приемки работ.

По словам заместителя директора музея Татьяны Незвицкой, в "Кижах" не ожидали, что территориальное управление Минкультуры РФ заинтересует отчет не только о завершающем этапе реставрации 2018-2019 годов, но и о том, что происходило с Преображенской церковью за последние полвека – от эпохи знаменитого советского исследователя деревянной архитектуры Александра Ополовникова до скончавшегося в декабре 2019-го архитектора Владимира Рахманова, по проекту которого были выполнены нынешние реставрационные работы.

Подробности читайте далее.