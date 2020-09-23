Почему льготникам не стоит отказываться от льготных лекарств, объяснили в Минздраве Карелии

Рост количества отказов жителей республики от набора социальных услуг в части получения льготных лекарственных препаратов в пользу денежной компенсации создает ряд рисков.

Ни для кого не секрет, болеть сегодня становится все дороже. Цены на современные лекарственные препараты в аптеках "кусаются". Тем, кто имеет право на государственную социальную помощь в виде набора соцуслуг, проще. Они могут получать лекарства бесплатно. На 1 января 2020 года более 73 тысяч жителей республики могли рассчитывать на бесплатное лекарственное обеспечение. Но только 18 тысяч из них сохранили за собой эту льготу. Около 76 процентов льготников отказались от соцпакета в части лекарственного обеспечения. Они предпочли бесплатным препаратам и медицинским изделиям денежную компенсацию в 889,66 рублей в месяц.

До 1 октября у этих людей есть возможность передумать. Обратившись с заявлением в Пенсионный фонд, они вновь могут выбрать на 2021 год удобную для себя форму получения набора социальных услуг: натуральную или денежную.

Почему к этому выбору нужно подходить серьезно? Какие изменения произошли в сфере лекарственного обеспечения получателей соцпакета? Читайте в интервью с заместителем начальника отдела организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Карелии Ириной Ховчениной.