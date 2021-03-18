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Почему машины "Карелавтотранса" оказались проданы за копейки

Новости. Криминал
10:42, 19 Марта 2021
фото: © Валерий Поташов
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Следком республики возбудил уголовное дело по мошенничеству при продаже автомобилей "Карелавтотранса", в котором фигурирует имя бывшего гендиректора Дмитрия Школина.

Как установили проводившие оперативные мероприятия сотрудники УФСБ Карелии, будучи гендиректором "Карелавтотранса", Школин решил продать автомобили "Газель" и "Шевроле Нива". По версии следствия, Школин дал прямое указание начальнику юридического отдела "Карелавтотранса" подготовить договоры купли-продажи обоих транспортных средств без проведения торгов. При этом он передал своей подчиненной-юристу собственноручно написанные на листе бумаги реквизиты покупателя. Между тем, юрист письменно предупреждала его о возможных правовых последствиях подобных действий по реализации имущества.

Любопытно, что покупателем стала близкая знакомая Школина, совместно проживающая с ним в одном из поселков Московской области. При этом оба ТС достались подруге Школина, как говорят, по цене металлолома. Так, "Газель" обошлась ей всего в 50 тысяч рублей, а "Шевроле Нива" в 37 тысяч. 

Подробности - в материале "Столицы на Онего".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-03-19 11:02:55
а карандаш он ловил перед подписанием?
Плейшнер
2021-03-19 11:01:31
Потому что власть в Карелии заполонили проходимцы .
Off
2021-03-19 11:00:11
им , за утилизацию этого металлолома ..еще приплатить надо . ))))
Вася
2021-03-19 10:58:31
А прицеп Скиф был?
Гость
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