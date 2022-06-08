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Почему нарушители, оставляющие надписи на стенах, остаются безнаказанными в Карелии

Новости. Общество
16:20, 14 Июня 2022
фото: © Виктор Гуменюк / информационное агентство «Камчатка»

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Правоохранительные органы Карелии не имеют права привлекать к административной ответственности граждан, которые наносят рисунки и надписи на стены зданий и сооружений.

Этот вопрос обсуждался на заседании комитета по законности и правопорядку парламента Карелии.

По данным МВД, за 5 месяцев текущего года в республике было зарегистрировано 5 правонарушений, подпадающих под статью Уголовного кодекса «вандализм». Другие факты, которые квалифицируются как административные правонарушения, полиция тоже фиксировала, но такие материалы по закону направляются в муниципальные органы власти.

«Наружные наряды ориентируются ежедневно на выявление всех фактов по маршрутам патрулирования, чтобы реагировали. А регистрируемая информация о фактах вандализма и нанесения каких-то надписей на зданиях, сооружениях передается в муниципальные подразделения для рассмотрения и принятия решений», — пояснил представитель МВД.

По его словам, у полиции нет полномочий, чтобы составлять административные протоколы.

Почему нарушители остаются безнаказанными, читайте в статье «Вандалы могут спать спокойно».

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