Почему нарушители, оставляющие надписи на стенах, остаются безнаказанными в Карелии

Правоохранительные органы Карелии не имеют права привлекать к административной ответственности граждан, которые наносят рисунки и надписи на стены зданий и сооружений.
Этот вопрос обсуждался на заседании комитета по законности и правопорядку парламента Карелии.
По данным МВД, за 5 месяцев текущего года в республике было зарегистрировано 5 правонарушений, подпадающих под статью Уголовного кодекса «вандализм». Другие факты, которые квалифицируются как административные правонарушения, полиция тоже фиксировала, но такие материалы по закону направляются в муниципальные органы власти.
«Наружные наряды ориентируются ежедневно на выявление всех фактов по маршрутам патрулирования, чтобы реагировали. А регистрируемая информация о фактах вандализма и нанесения каких-то надписей на зданиях, сооружениях передается в муниципальные подразделения для рассмотрения и принятия решений», — пояснил представитель МВД.
По его словам, у полиции нет полномочий, чтобы составлять административные протоколы.
Почему нарушители остаются безнаказанными, читайте в статье «Вандалы могут спать спокойно».
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