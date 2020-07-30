Почему нельзя болтать лишнее рядом с "умными" приборами, рассказал эксперт

Если на устройство пользователя попадет вредоносное программное обеспечение, то нельзя исключать, что оно сможет вести запись и отправлять ее на сторонние серверы "хакеров".

Об этом рассказал агентству "Прайм" консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Александр Рогозин.

"В результате это может привести к тому, что злоумышленникам удастся получить любую информацию, начиная с каких-либо паролей и заканчивая содержимым переговоров на деловых встречах. Все зависит от пользователя и злоумышленника", – рассуждает эксперт.

Он отмечает, что любое устройство с микрофоном априори может записывать окружающие звуки, будь то телефон или умная колонка. Как правило, на них установлен голосовой ассистент, который ведет запись речи и отправляет её на сервер для распознавания. При распознавании голосовых запросов или команд запись может сохраняться на сервере и использоваться, например, для контекстной рекламы.

"Так как к голосовому помощнику можно обратиться по ключевым словам, он может прослушивать окружение в режиме ожидания. В итоге можно обнаружить у себя рекламу чего-то еще до реального поиска, просто обсудив это рядом с умным устройством", – объясняет эксперт.

Первым отличительным признаком взлома может быть повышенный расход интернет-трафика. Если устройство или смартфон начали гораздо чаще обращаться к интернету при видимом бездействии, то это первый звонок. Постоянная запись и отправка трафика в сеть ускоряет расход аккумулятора, что тоже должно насторожить, рассказал Рогозин.

"Частое обновление устройств позволяет устранять в их программном обеспечении уязвимости, которые хакеры используют для взлома. Но помимо обновления самого умного устройства стоит помнить, что если оно подключено к смартфону, то необходимо обновлять и его прошивку, а также не стоит устанавливать на него сомнительные приложения, которые могут оказаться вирусами", – заключает он.