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Почему нельзя болтать лишнее рядом с "умными" приборами, рассказал эксперт

Новости. Общество
19:40, 30 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Если на устройство пользователя попадет вредоносное программное обеспечение, то нельзя исключать, что оно сможет вести запись и отправлять ее на сторонние серверы "хакеров".

Об этом рассказал агентству "Прайм" консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Александр Рогозин.

"В результате это может привести к тому, что злоумышленникам удастся получить любую информацию, начиная с каких-либо паролей и заканчивая содержимым переговоров на деловых встречах. Все зависит от пользователя и злоумышленника", – рассуждает эксперт.

Он отмечает, что любое устройство с микрофоном априори может записывать окружающие звуки, будь то телефон или умная колонка. Как правило, на них установлен голосовой ассистент, который ведет запись речи и отправляет её на сервер для распознавания. При распознавании голосовых запросов или команд запись может сохраняться на сервере и использоваться, например, для контекстной рекламы. 

"Так как к голосовому помощнику можно обратиться по ключевым словам, он может прослушивать окружение в режиме ожидания. В итоге можно обнаружить у себя рекламу чего-то еще до реального поиска, просто обсудив это рядом с умным устройством", – объясняет эксперт.

Первым отличительным признаком взлома может быть повышенный расход интернет-трафика. Если устройство или смартфон начали гораздо чаще обращаться к интернету при видимом бездействии, то это первый звонок. Постоянная запись и отправка трафика в сеть ускоряет расход аккумулятора, что тоже должно насторожить, рассказал Рогозин.

"Частое обновление устройств позволяет устранять в их программном обеспечении уязвимости, которые хакеры используют для взлома. Но помимо обновления самого умного устройства стоит помнить, что если оно подключено к смартфону, то необходимо обновлять и его прошивку, а также не стоит устанавливать на него сомнительные приложения, которые могут оказаться вирусами", – заключает он.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-30 20:43:26
Не надо никуда ходить. Заметили, что компьютер любимый представляет вам темы и картинки по вашим интересам. Слежка за нами уже давно ведётся. Поэтому не берите это в голову в цифровом веке. На улице ещё не следят, как вы улицу переходите и штраф на мобилу не присылают, когда едите или идёте на красный свет. Но это вопрос времени. :)
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