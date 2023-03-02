Почему невозможно отсудить у бывшей жены деньги за реконструкцию дома, объяснил суд в Карелии

Сегежский городской суд в Карелии отклонил иск местного жителя о взыскании расходов, которые он понес при реконструкции дома бывшей жены во время совместного проживания.

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Республики Карелия.

«Денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что воля передавшего их лица осуществлена в отсутствие обязательств, то есть безвозмездно и без встречного предоставления — в дар либо в целях благотворительности», — говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства истец не представил доказательства, что во время совместного проживания его бывшая жена была согласна вернуть деньги, потраченные на реконструкцию.

Поэтому суд отказался удовлетворить иск.