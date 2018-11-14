Почему нужно регулярно проверяться на инфекции, передаваемые половым путем

Вы знали, что каждые 15 секунд в мире диагностируется новый человек с заболеванием, передаваемым половым путем?

Медицинская компания "ЛабСтори" подробно расскажет, почему нужно регулярно проверяться на инфекциии, передаваемые половым путем.

Любой из нас знает, что самым доступным средством предохранения от инфекций, передаваемых половым путем, является презерватив. Но даже он не защищает на 100%, хотя это на 60-80% больше, чем без него.

Гинеколога или уролога стоит посещать раз в полгода. Даже если у вас нет никаких видимых признаков, даже если вы предохранялись презервативом, даже если у вас продолжительное время не было никаких половых контактов.

Ведь инфекцией, передаваемой половым путем, можно заразиться бытовым путем. Например, при использовании чужих средств личной гигиены, при посещении общественных туалетов или во время сеанса у тату-мастера (через иглу).

Какими инфекциями можно заразиться и о первых признаках их проявления, читайте здесь.

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