Почему отходы в Карелии вывозят и транспортируют силами компании из Новгорода?

Гендиректор компании "МЦЕ Инвест Рус" Владимир Кванин рассказал, как и почему на рынке услуг по вывозу мусора в Карелии появились новгородцы.

- Мы – инвестиционная компания и не специализируемся на вывозе и транспортировке отходов, пояснил Владимир Кванин в интервью нашему изданию, став гостем рубрики "Кофе со сливками". - Нам нужно было найти партнеров с необходимой компетенцией, чтобы реализовать проект на территории Карелии. При этом одним из условий карельского правительства для вхождения нашей компании в качестве инвестора на территорию республики было сохранение существующего тарифа. Поэтому мы долго искали партнеров, которые согласились бы работать с действующими ценами. Проводили множество переговоров, выбирали между московскими, питерскими компаниями, и, в конце концов нашли подрядчика, который при тарифе даже чуть ниже, чем был в республике, сумел организовать и настроить эффективную систему обращения с отходами. Так появились наши коллеги из Новгородской области. Никакого секрета из этого мы не делаем. Мы – инвестиционная компания, они – компания с компетенцией. Нам было важно вложить деньги в надежные руки.

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