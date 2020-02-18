890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Власти Карелии создали Ситуационный центр для выявления проблем и кризиса 18
18.02.2020 11:46
Появились подробности крупного пожара на трассе в Карелии (ФОТО) 1
18.02.2020 19:49
Суд отправил в колонию мужчину, пригрозившего расстрелять офис Петрозаводска из гранатомета 6
18.02.2020 12:57
Автобус из Финляндии привезет в Петрозаводск "пассажира с признаками заболевания коронавирусом"
18.02.2020 12:06
Власти Карелии хотят отказаться от "потемкинских строек" ФАПов 3
18.02.2020 14:58

Почему покупать жилье нужно именно сейчас, рассказал эксперт

Новости. Экономика
10:06, 19 Февраля 2020
Загрузка...

О том, почему квартиры могут стать доступнее для отдельных граждан и почему покупать жилье нужно именно сейчас, рассказывает главный бухгалтер компании "Баренц Групп" Дмитрий Сурков.

В ходе выступления с традиционным посланием Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин сделал целый ряд важных заявлений, напрямую касающихся граждан страны.

В частности, очень многих волновал вопрос: что будет после того, как программа материнского капитала прекратит действие? А это должно было произойти 31 декабря 2020 года. По словам Путина, программа продлевается минимум до 31 декабря 2026 года. При этом президент предложил выплачивать материнский капитал уже с рождением первого ребенка, причем с 1 января 2020 года.

"Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребенка. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка", – сказал президент.

Кроме того, Путин предложил увеличить выплаты еще на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка. Таким образом, для семьи с двумя детьми материнский капитал составит 616 617 рублей и будет ежегодно индексироваться. Также президент сообщил: принято решение, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тысяч рублей ипотечного кредита.

– Несмотря на то, что соответствующий законопроект еще рассматривается в Государственной думе, можно ожидать, что закон будет принят достаточно быстро, – считает спеицалист компании "Баренц Групп" Дмитрий Сурков. – Зная, что норма скоро вступит в силу, многие граждане, ожидающие пополнения в семье, уже сейчас планируют брать ипотеку и покупать квартиру – с тем, чтобы с помощью материнского капитала погасить часть кредита.

Подробнее читайте в рубрике "Советы от Баренц Групп"

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
14.02.2020, 06:40
Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение
15.02.2020, 10:32
У Железнодорожного вокзала в Петрозаводске теперь можно припарковаться только за деньги (ФОТОФАКТ)
17.02.2020, 17:35
Захватившие лесное озеро в Карелии бизнесмены набросились на рыбаков с пистолетом
15.02.2020, 17:49
"Вы стройте у себя рядом с домом! Вы почему рядом с нашими домами строите?"

Аналитика

Сегодня 09:40
Капитал
Послание президента и покупка новой квартиры: прямая связь
О том, почему квартиры могут стать доступнее для отдельных граждан и почему покупать жилье нужно именно сейчас, рассказывает главный бухгалтер компании "Баренц Групп" Дмитрий Сурков.
"Мы должны с ними бороться" 32
18.02.2020 16:00
Как захватили лесное озеро в Карелии 10
17.02.2020 17:15
Каменные головы 5
17.02.2020 15:07
Пропавшую взятку придется вернуть 4
17.02.2020 13:26
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2020 11:35
Без политики
"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 6
06.02.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

Февраль в Петрозаводске 2020
Сегодня 06:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»