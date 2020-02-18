Почему покупать жилье нужно именно сейчас, рассказал эксперт

О том, почему квартиры могут стать доступнее для отдельных граждан и почему покупать жилье нужно именно сейчас, рассказывает главный бухгалтер компании "Баренц Групп" Дмитрий Сурков.

В ходе выступления с традиционным посланием Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин сделал целый ряд важных заявлений, напрямую касающихся граждан страны.

В частности, очень многих волновал вопрос: что будет после того, как программа материнского капитала прекратит действие? А это должно было произойти 31 декабря 2020 года. По словам Путина, программа продлевается минимум до 31 декабря 2026 года. При этом президент предложил выплачивать материнский капитал уже с рождением первого ребенка, причем с 1 января 2020 года.

"Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребенка. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка", – сказал президент.

Кроме того, Путин предложил увеличить выплаты еще на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка. Таким образом, для семьи с двумя детьми материнский капитал составит 616 617 рублей и будет ежегодно индексироваться. Также президент сообщил: принято решение, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тысяч рублей ипотечного кредита.

– Несмотря на то, что соответствующий законопроект еще рассматривается в Государственной думе, можно ожидать, что закон будет принят достаточно быстро, – считает спеицалист компании "Баренц Групп" Дмитрий Сурков. – Зная, что норма скоро вступит в силу, многие граждане, ожидающие пополнения в семье, уже сейчас планируют брать ипотеку и покупать квартиру – с тем, чтобы с помощью материнского капитала погасить часть кредита.

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