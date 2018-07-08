Почему путешественник Виктор Симонов больше не даст денег на проведение гонки "По земле Сампо"

Что не так с гонкой "По земле Сампо", узнала корреспондент "Столицы на Онего".

Интернет-портал "Карелия.Ньюс" 2 июля сообщил, что гонка на собачьих упряжках "По земле Сампо", которая проводилась в Карелии с 2012 года (а в 2013 году соревнования впервые получили статус этапа Кубка мира) закрывается. Сайт ссылался на путешественника и вице-президента Федерации ездового спорта Карелии Виктора Симонова, который заявил, что "гонка никому не нужна, кроме меня", и "я больше не буду вкладывать свои деньги в ее организацию".

Однако спустя несколько дней после этой публикации в правительстве анонсировали проведение оргкомитета по подготовке к гонке будущего года.

О том, что не так с гонкой сейчас, Симонов подробно объяснил журналистам после встречи с чиновниками.

Главная проблема, по словам Симонова, – это отсутствие необходимой инфраструктуры на стадионе "Коммунальник" в Петрозаводске, который является стартовой площадкой соревнований.

"Чтобы провести хорошую гонку, нужно подготовить стадион. Для этого там нужно сделать как можно больше инфраструктуры. Хорошо было бы туда провести электричество, потому что этот стадион используется не только для гонки на собачьих упряжках, но и для лыжных мероприятий, -сказал он. – А сейчас этот стадион даже как стадион не оформлен до конца. Даже непонятно, кому он принадлежит: то ли городу, то ли республике".

"Мы бьемся каждый год, чтобы туда люди могли заехать и оттуда могли выехать", - продолжил Симонов.

По словам министра спорта Карелии Александра Воронова, речь о создании инфраструктуры на "Коммунальнике" можно будет вести после того, как стадион получит юридический статус.

Но где взять денег на инфраструктуру? Сам Виктор Симонов сообщил, что больше не будет вкладываться в гонку. В прошлый раз он потратил на соревнования 1 млн рублей личных средств, и больше такой возможности не имеет.

Что предложили чиновники для сохранения гонки "По земле Сампо", читайте здесь.