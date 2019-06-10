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Новости. Общество
16:15, 10 Июня 2019
фото: Валерий Поташов

"Почему ради установки одного памятного знака нужно переносить куда-то другой?"

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Власти Петрозаводска решили перенести городскую достопримечательность – "Дерево дружбы" ради типовой стелы.

Не успел в Петрозаводске утихнуть скандал вокруг нелепой попытки городской администрации переименовать часть улицы Энгельса в улицу Петербургскую, как глава карельской столицы Ирина Мирошник дала новый повод горожанам для недовольства. На состоявшейся накануне Дня Республики встречи главы Петрозаводского городского округа с представителями ветеранской общественности, Мирошник заявила о том, что стела "Город воинской славы" будет установлена не на территории Парка Победы, как это было рекомендовано участниками апрельских публичных слушаний, а на месте памятного знака "Дерево дружбы" на Аллее городов-побратимов вблизи площади Кирова.

"Я не понимаю, почему ради установки одного памятного знака нужно переносить куда-то другой, который уже стал достопримечательностью Петрозаводска. Более того, "Дерево дружбы" в отличие от типовой стелы, которая устанавливается во всех городах воинской славы, является уникальным авторским произведением. Этот памятный знак, созданный известными петрозаводскими скульпторами Михаилом Коппалевым и Ченкой Шуквани, был открыт в конце 80-х годов, когда никто и представить себе не мог, что это "Дерево дружбы" придется "сносить", ради безликой патриотической колонны, положенной городу по президентскому указу", - рассуждает журналист "Столицы на Онего" Валерий Поташов.  

Читайте подробнее в статье "Стела "Город воинской славы" оказалась дороже "Дерева дружбы" в рубрике "Личное мнение".

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Комментарии

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тетка
2019-06-10 18:10:46
Вопрос поставлен очень правильно, но, к сожалению, Мирошник ничего не решает, она лишь послушный исполнитель.
елпидифор
2019-06-10 17:14:37
Мирошник, увы, всего-навсего лишь столоначальница, вытащенная ради конъюнктурных соображений из недр аппарата администрации города, а не всенародно избранный мэр. Перед кем ей будет стыдно?
Изя
2019-06-10 16:50:34
Действительно , а эта стела ваще кому то нужна из горожан ????????????????? Кроме десятка "дежурных ветеранов " и чинушек из мэрии ? Кто там в мэрии постоянно бредит ???(((((((((( :)
кир
2019-06-10 16:44:19
Стела совсем не нужна, но боятся об этом сказать.
ПлачУ и ПлАчу
2019-06-10 17:59:37
кир, да почему нет то? Просто Гольденберг хочет на ней еще заработать, поэтому воткни ему в центре, чтобы экскурсоводы музея дошли без транспорта!
Конечно, надо ставить на въезде в город и будет всем Щастье, хоть на Ключевой, хоть на Кукковке, хоть на Лососинском шоссе - на Древле вообще ничего про войну...
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