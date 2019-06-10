Власти Петрозаводска решили перенести городскую достопримечательность – "Дерево дружбы" ради типовой стелы.

Не успел в Петрозаводске утихнуть скандал вокруг нелепой попытки городской администрации переименовать часть улицы Энгельса в улицу Петербургскую, как глава карельской столицы Ирина Мирошник дала новый повод горожанам для недовольства. На состоявшейся накануне Дня Республики встречи главы Петрозаводского городского округа с представителями ветеранской общественности, Мирошник заявила о том, что стела "Город воинской славы" будет установлена не на территории Парка Победы, как это было рекомендовано участниками апрельских публичных слушаний, а на месте памятного знака "Дерево дружбы" на Аллее городов-побратимов вблизи площади Кирова.

"Я не понимаю, почему ради установки одного памятного знака нужно переносить куда-то другой, который уже стал достопримечательностью Петрозаводска. Более того, "Дерево дружбы" в отличие от типовой стелы, которая устанавливается во всех городах воинской славы, является уникальным авторским произведением. Этот памятный знак, созданный известными петрозаводскими скульпторами Михаилом Коппалевым и Ченкой Шуквани, был открыт в конце 80-х годов, когда никто и представить себе не мог, что это "Дерево дружбы" придется "сносить", ради безликой патриотической колонны, положенной городу по президентскому указу", - рассуждает журналист "Столицы на Онего" Валерий Поташов.

Читайте подробнее в статье "Стела "Город воинской славы" оказалась дороже "Дерева дружбы" в рубрике "Личное мнение".