Почему расходы бюджета на поддержку бизнеса приносят пользу: ответ Минэкономразвития Карелии

Расходы бюджета на господдержку малого и среднего бизнеса в Карелии окупаются резким ростом налоговых платежей, считает министерство экономического развития республики.

Выводы об эффективности мер господдержки сделаны министерством на основании статистики за 2018 и 2019 годы.

Субъекты малого и среднего предпринимательства в 2018 году получили субсидии на частичную компенсацию затрат в размере 22,8 млн рублей. А налоговые платежи этих предпринимателей в 2019 году выросли на 49,5 млн рублей, что на 42% больше по сравнению с предыдущим годом.

Почему власти считают, что деньги на поддержку бизнеса были потрачены не зря, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".