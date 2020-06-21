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Почему расходы бюджета на поддержку бизнеса приносят пользу: ответ Минэкономразвития Карелии

Новости. Общество
12:56, 22 Июня 2020
фото: pixabay
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Расходы бюджета на господдержку малого и среднего бизнеса в Карелии окупаются резким ростом налоговых платежей, считает министерство экономического развития республики.

Выводы об эффективности мер господдержки сделаны министерством на основании статистики за 2018 и 2019 годы.

Субъекты малого и среднего предпринимательства в 2018 году получили субсидии на частичную компенсацию затрат в размере 22,8 млн рублей. А налоговые платежи этих предпринимателей в 2019 году выросли на 49,5 млн рублей, что на 42% больше по сравнению с предыдущим годом.

Почему власти считают, что деньги на поддержку бизнеса были потрачены не зря, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-06-22 13:37:18
Выросли потому что были конкретные требования для получения субсидий, зарплата должна была быть не ниже среднеотраслевой, следовательно и отчисления в бюджет выросли. А насколько на самих предприятиях эффективно использованы субсидии, история умалчивает.
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