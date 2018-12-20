Почему россиян хотят заставить сдавать на права каждые 10 лет

Переэкзаменовка автомобилистов при каждом обмене водительского удостоверения обернется серьезными расходами для россиян.

Озвученное ранее предложение Союза автошкол заключается в том, чтобы тестировать россиян каждые десять лет – согласно действующему законодательству, именно на такой срок выдаются права, после чего их меняют на новые. Идея была озвучена на третьем Конгрессе автошкол, сейчас ее изучают в ГИБДД.

Как заявили в Союзе автошкол, при обмене прав водителей необходимо проверять на знание актуальных правил дорожного движения. Речь идет только о теоретической части экзамена (надо ответить на 20 вопросов за 20 минут), пишет URA.RU.

Практическую часть автомобилистам пересдавать не придется.

Многие автомобильные эксперты уже резко раскритиковали инициативу. Как заявил председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, "это никак позитивно не отразится на безопасности движения, однако заметно опустошит карманы людей".

Также есть и сторонники. По мнению председателя московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексея Дозорова, правила дорожного движения меняются достаточно часто, а многие "даже не подозревают об этом".

"Бывает и такое, что права у человека 10 лет пролежали на полке, у него даже практики не было. В этом случае переэкзаменовка выглядит уместно. Да и вообще – если сейчас водителей "прогнать" по правилам, то, думаю, большинство не сможет ответить по целому ряду пунктов. Люди не знаю тонкостей, нововведений – например, многие понятия не имеют, что делать при ДТП, как оформлять европротокол. Все потому, что у нас привыкли ездить не по правилам, а по дорогам", – заявил Дозоров.