Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:05, 20 Декабря 2018
фото: РИА Новости / Варвара Гертье

Почему россиян хотят заставить сдавать на права каждые 10 лет

Загрузка...

Переэкзаменовка автомобилистов при каждом обмене водительского удостоверения обернется серьезными расходами для россиян.

Озвученное ранее предложение Союза автошкол заключается в том, чтобы тестировать россиян каждые десять лет – согласно действующему законодательству, именно на такой срок выдаются права, после чего их меняют на новые. Идея была озвучена на третьем Конгрессе автошкол, сейчас ее изучают в ГИБДД.

Как заявили в Союзе автошкол, при обмене прав водителей необходимо проверять на знание актуальных правил дорожного движения. Речь идет только о теоретической части экзамена (надо ответить на 20 вопросов за 20 минут), пишет URA.RU.

Практическую часть автомобилистам пересдавать не придется.

Многие автомобильные эксперты уже резко раскритиковали инициативу. Как заявил председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, "это никак позитивно не отразится на безопасности движения, однако заметно опустошит карманы людей".

Также есть и сторонники. По мнению председателя московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексея Дозорова, правила дорожного движения меняются достаточно часто, а многие "даже не подозревают об этом".

"Бывает и такое, что права у человека 10 лет пролежали на полке, у него даже практики не было. В этом случае переэкзаменовка выглядит уместно. Да и вообще – если сейчас водителей "прогнать" по правилам, то, думаю, большинство не сможет ответить по целому ряду пунктов. Люди не знаю тонкостей, нововведений – например, многие понятия не имеют, что делать при ДТП, как оформлять европротокол. Все потому, что у нас привыкли ездить не по правилам, а по дорогам", – заявил Дозоров.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
баян
2018-12-20 21:59:48
опять чиновничий дебилизм. Эту страну погубят дураки и дороги.
sergo
2018-12-20 21:27:45
Все эти инициаторы новых законов очень любят кивать на Запад. Типа у них вот так, значит и у нас должно быть так же.
Так пусть они приведут хоть одну страну в Европе, где ежегодно вносятся поправки в ПДД и водителей заставляют пересдавать экзамен раз в 10 лет!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.12.2018, 15:08
Первоклассник в Петрозаводске умер от менингококовой инфекции
14.12.2018, 14:37
Карелия на грани срыва
13.12.2018, 17:19
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
16.12.2018, 11:37
Пропавшую в субботу в Беломорске семилетнюю девочку нашли
19.12.2018, 12:48
"Я доказал, что в нашем государстве можно добиться правды"
15.12.2018, 10:46
Патрушев рассказал про отказ Игоря Сечина работать с Карелией

Аналитика

Сегодня 12:45
Обществоведение
Электронная запись провалилась
"Столица на Онего" разбиралась в ситуации с записью детей  в первые классы школ Петрозаводска.
Александр Чепик: "Петрозаводск – это лицо республики" 7
19.12.2018 15:52
"Я доказал, что в нашем государстве можно добиться правды" 8
19.12.2018 12:48
Как Карелия может помочь безработным? 5
17.12.2018 10:45
Карелия на грани срыва 11
14.12.2018 14:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:58
Личное мнение
"Его пример другим наука" 2
Обратят ли в Карелии внимание на поступок новгородского губернатора?
"Пока дети в детдоме, их родители погибают" 2
Сегодня 11:32
Как переписывают историю Карелии по просьбе Минобороны 6
14.12.2018 12:32
"Я уже не городской"
14.12.2018 09:46
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
18.12.2018 16:19
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»