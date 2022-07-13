Почему силовые органы молчали во время поисков останков пропавшей в Петрозаводске девушки

Информационный вакуум вокруг исчезновения убитой в Петрозаводске Дианы Фроловой породил слухи и панику.

Информацию о задержании предполагаемого убийцы и сведения про обнаружение трупа Дианы Фроловой журналисты узнавали по крупицам. Правоохранительные органы молчали, несмотря на общественный резонанс и панику. Отсутствие официальной информации спровоцировало волну слухов.

История с молчанием правоохранительных органов в период поиска останков Дианы Фроловой напоминает аналогичную ситуацию, возникшую во время розыска «петрозаводского маньяка» Антона Ипатова, который убил двух девушек в карельской столице. Тогда жители Петрозаводска были шокированы происходящим в городе и точно так же не могли получить достоверную официальную информацию.

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