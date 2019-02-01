Почему в Карелии выросли тарифы на вывоз мусора

Региональный оператор раскрыл информацию по вопросу увеличения размера тарифа на услугу "обращение с ТКО" и описал тарифные составляющие.

Тариф на обращение с мусором увеличился с первого января текущего года и составил 547,15 рублей за кубический метр ТКО. В прошлом году размер тарифа был равен 538,03 рублей за 1 куб м.

Причина роста тарифа – повышение ставки НДС с 18 до 20%, сообщил региональный оператор.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".