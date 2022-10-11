Почему власти Карелии пересмотрели прогноз по развитию экономики на 2023 год?

Подготовленный год назад властями Карелии прогноз социально-экономического развития республики подвергся корректировке из-за ухудшения ситуации по ряду показателей.

Правительство Карелии утвердило проект бюджета республики на 2023 и плановый период 2024–2025 годов. Основные параметры выглядят оптимистично — по прогнозу Минфина собственные доходы региональной казны должны расти даже без увеличения федеральной финансовой помощи, размер дефицита бюджета не выйдет за допустимые пределы, как и объем госдолга.

Эти ожидания основаны на прогнозе социально-экономического развития республики, разработанном министерством экономического развития Карелии на тот же период 2023–2025 годов. Как обычно в этом прогнозе есть три варианта — базовый, консервативный и целевой. Или, проще говоря, реалистичный, пессимистичный и оптимистичный. Если сравнить их с тем прогнозом, который правительство утвердило в конце 2021 года, то можно заметить, что ожидания на 2023 год изменились. По некоторым направлениями он стал более «пессимистичным», но по другим, напротив, дает основания для оптимизма.

Ряд показателей, которые год назад фигурировали в консервативном варианте прогноза, теперь перекочевал в базовый. Иными словами, реальность оказалась хуже, чем ожидалось.

Подробнее читайте в материале «Прогноз экономики Карелии: ожидания и реальность».