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Новости. Экономика
11:00, 08 Марта 2019
фото: Правительство Карелии

Почему власти Карелии "забыли" про "проектный подход" в управлении?

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Три года назад в Карелии шли интенсивные дебаты о внедрении "проектного подхода" в государственном и политико-административном управлении, однако никакие инициативы в этой части не были реализованы.

В феврале-марте 2016 года в республике под эгидой общественного представителя Агентства стратегических инициатив (АСИ) проходили многоформатные дискуссии и круглые столы, посвященные так называемому "проектному подходу".

Сегодня одна из тогдашних новостей: "Проекты по строительству жилья эконом-класса, организации доступа местных производителей на региональные рынки, развитию транспортной инфраструктуры, поддержке бизнеса и кадровому обеспечению экономики станут ключевыми для Карелии в ближайшие несколько лет" читается как диковинная. Её удивительный характер предопределён тем, что, оборачиваясь назад, стоит признать – ни одно из указанных проектных направлений не стало для республики стратегическим.

Почему так вышло? Читайте  материал "Столицы на Онего".

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Комментарии

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бюджет
2019-03-08 11:26:07
Все проектные подходы, говорите проще - «план», должны озвучиваться помимо суммы рублей конкретными цифрами: литрами, тоннами, километрами......и все это сводится в табличку из 3-х столбиков- План-Факт-ИтогО. А все эти национальные проекты, выраженные только в рублях, будут успешно растырены.
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