Почему власти Карелии "забыли" про "проектный подход" в управлении?

Три года назад в Карелии шли интенсивные дебаты о внедрении "проектного подхода" в государственном и политико-административном управлении, однако никакие инициативы в этой части не были реализованы.

В феврале-марте 2016 года в республике под эгидой общественного представителя Агентства стратегических инициатив (АСИ) проходили многоформатные дискуссии и круглые столы, посвященные так называемому "проектному подходу".

Сегодня одна из тогдашних новостей: "Проекты по строительству жилья эконом-класса, организации доступа местных производителей на региональные рынки, развитию транспортной инфраструктуры, поддержке бизнеса и кадровому обеспечению экономики станут ключевыми для Карелии в ближайшие несколько лет" читается как диковинная. Её удивительный характер предопределён тем, что, оборачиваясь назад, стоит признать – ни одно из указанных проектных направлений не стало для республики стратегическим.

Почему так вышло? Читайте материал "Столицы на Онего".