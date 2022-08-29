В Карелии хотят создать свою «Кремниевую долину»

Основными векторами развития IT-бизнеса в регионе должны стать в ближайшем будущем развитие Центров обработки данных (ЦОД), создание IT-деревни и цифрового технопарка.

Как сообщает РБК, эта тема обсуждалась на встрече бизнеса и руководства республики, посвящённой проекту «Цифровая Россия»

По информации Фонда венчурных инвестиций, их создание в Карелии в силу природно-климатических условий на 30% экономичнее, чем в других регионах. Это может быть конкурентным преимуществом республики. Опыт действующего Центра обработки данных на базе технопарка в Надвоицах, по мнению представителей власти, свидетельствует о возможностях этого направления для бизнеса.



Как рассказал Дмитрий Родионов, заместитель премьер-министра Республики Карелия по вопросам экономики, одним из примеров использования вычислительных мощностей ЦОДа в Надвоицах, в который инвестировано более 1 млрд. руб., стала работа по рендерингу (компьютерная отрисовка) отдельных сцен для фильма Гая Ричи «Алладин». Всего же, по словам Родионова, выручка от деятельности по обработке данных выросла в 2 раза по сравнению с 2019 годом и составила 158 млн. рублей.



Улучшить условия для работы IT-бизнеса, по мнению руководства республики, может создание специализированной IT-деревни и цифрового технопарка для размещения резидентов, занятых в высокотехнологичных областях. Оптимальным местом расположения для подобной деревни называется Приладожье, в силу близости расположения к Петербургской агломерации. Что касается цифрового парка, то пока предложено создать его виртуальную модель, чтобы детально рассчитать необходимые параметры на основе обратной связи от IT-бизнеса.





