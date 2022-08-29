890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
Два автомобиля разбились вечером в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
Сегодня 09:00
«Зачем вы в это ввязались?». Как работала предполагаемая схема мошенничества с грантами
Сегодня 11:23

В Карелии хотят создать свою «Кремниевую долину»

Новости. Экономика
12:58, 07 Сентября 2022
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

Основными векторами развития IT-бизнеса в регионе должны стать в ближайшем будущем развитие Центров обработки данных (ЦОД), создание IT-деревни и цифрового технопарка.

Как сообщает РБК, эта тема обсуждалась на встрече бизнеса и руководства республики, посвящённой проекту «Цифровая Россия»

По информации Фонда венчурных инвестиций, их создание в Карелии в силу природно-климатических условий на 30% экономичнее, чем в других регионах. Это может быть конкурентным преимуществом республики. Опыт действующего Центра обработки данных на базе технопарка в Надвоицах, по мнению представителей власти, свидетельствует о возможностях этого направления для бизнеса.

Как рассказал Дмитрий Родионов, заместитель премьер-министра Республики Карелия по вопросам экономики, одним из примеров использования вычислительных мощностей ЦОДа в Надвоицах, в который инвестировано более 1 млрд. руб., стала работа по рендерингу (компьютерная отрисовка) отдельных сцен для фильма Гая Ричи «Алладин». Всего же, по словам Родионова, выручка от деятельности по обработке данных выросла в 2 раза по сравнению с 2019 годом и составила 158 млн. рублей.

Улучшить условия для работы IT-бизнеса, по мнению руководства республики, может создание специализированной IT-деревни и цифрового технопарка для размещения резидентов, занятых в высокотехнологичных областях. Оптимальным местом расположения для подобной деревни называется Приладожье, в силу близости расположения к Петербургской агломерации. Что касается цифрового парка, то пока предложено создать его виртуальную модель, чтобы детально рассчитать необходимые параметры на основе обратной связи от IT-бизнеса.


 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.08.2022, 13:37
Начинается разработка нового месторождения в Карелии под эгидой Росатома
03.09.2022, 09:15
Многодетная семья из Карелии получила орден «Родительская слава»
01.09.2022, 06:40
Тысячи жителей Петрозаводска «зажгли» на концерте группы «Руки вверх», несмотря на непогоду (ФОТО и ВИДЕО)
31.08.2022, 15:10
В Финляндии обнаружили радиоактивные изотопы в пробах воздуха
31.08.2022, 08:05
Пропавший в Петрозаводске мужчина на зеленой иномарке погиб
31.08.2022, 10:00
Отопительный сезон начнется 1 сентября в некоторых районах Петрозаводска

Чтиво

01.09.2022 10:22
Без политики
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
Как специальные компьютерные игры помогают инвалидам в Карелии адаптироваться в реальном мире.
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.08.2022 08:00
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.