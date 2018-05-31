Почему власти Петрозаводска не могут выиграть войну с должниками

Петрозаводские власти не могут взыскать многомиллионные суммы с компаний-должников, которые выстроили грамотную систему юридической обороны, и не собираются возвращать деньги.

"Тройка" самых злостных неплательщиков долгов по земле задолжала в городской бюджет в общей сложности 63 млн рублей.

В ТОП должников вошли ООО "Лирика" (около 23 млн руб.), ООО "Стройимпульс" (21 млн руб.) и ООО "Этажи" (19 млн руб.). Всего в "черном списке" должников более полусотни наименований компаний. Многие организации задолжали по договорам аренды за земельные участки более 500 тысяч рублей.

В мэрии утверждают, что ведут претензионно-исковую работу по взысканию долгов, но признаются, что добиться от коммерсантов денег зачастую попросту нереально.

Почему властям Петрозаводска не удается выбить деньги из должников, читайте в статье Александра Гнетнева на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".