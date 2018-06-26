Почему власти затеяли пенсионную реформу и к чему она приведет

Нынешняя отмена пенсий является лишь очередным этапом демонтажа той системы социальных гарантий, которая кропотливо и вдумчиво строилась все годы Советской власти.

Нынешняя отмена пенсий - отнюдь не исключение. Это лишь продолжение гнусной либеральной политики ограбления собственного народа. Эта мера ничуть не лучше, чем гайдаровская монетизация государственного дотирования детских товаров, которая вылилась в нынешнее копеечное детское пособие, или массовое ограбление вкладчиков Сбербанка в начале 1990-х.

Итак, почему же всё-таки именно отмена пенсий? А потому что большинство из тех, кого касается эта "реформа", в гробу увидит свою пенсию. В прямом смысле этих слов. Галопирующее увеличение продолжительности жизни в нашей стране, которым хвалятся власти, началось не на пустом месте. Под ним есть основание, но оно не социально-экономического свойства, потому что все фундаментальные показатели, влияющие на благополучие человека, стабильно падают. Как же так выходит, что уровень жизни становится ниже, а жить мы стали дольше? Ответ прост: это случилось после того, как Росстат перешёл в подчинение Министерству экономического развития России.

Подробнее читайте далее.