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Новости. Общество
09:50, 26 Июня 2018

Почему власти затеяли пенсионную реформу и к чему она приведет

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Нынешняя отмена пенсий является лишь очередным этапом демонтажа той системы социальных гарантий, которая кропотливо и вдумчиво строилась все годы Советской власти.

Нынешняя отмена пенсий - отнюдь не исключение. Это лишь продолжение гнусной либеральной политики ограбления собственного народа. Эта мера ничуть не лучше, чем гайдаровская монетизация государственного дотирования детских товаров, которая вылилась в нынешнее копеечное детское пособие, или массовое ограбление вкладчиков Сбербанка в начале 1990-х.

Итак, почему же всё-таки именно отмена пенсий? А потому что большинство из тех, кого касается эта "реформа", в гробу увидит свою пенсию. В прямом смысле этих слов. Галопирующее увеличение продолжительности жизни в нашей стране, которым хвалятся власти, началось не на пустом месте. Под ним есть основание, но оно не социально-экономического свойства, потому что все фундаментальные показатели, влияющие на благополучие человека, стабильно падают. Как же так выходит, что уровень жизни становится ниже, а жить мы стали дольше? Ответ прост: это случилось после того, как Росстат перешёл в подчинение Министерству экономического развития России.

Подробнее читайте далее.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Александр Лукин
2018-06-26 11:10:01
«…гнусной либеральной политики…?» А разве у нас в стране проводится, какая либо конструктивная и тем более либеральная политика? Так вовсе нет? Нет идеологии – нет политики. Что касается сейчас, вдруг резко начатой, пенсионной реформы? Так я резко против, потому что сначала нужно координально решить вопрос с той жуткой коррупцией, которую, по моему мнению, организовало Правительство РФ. Расслоение между 10% самых богатых им 10% самых бедных достигло гипертрофированных размеров. Вот когда в стране станет возможным посчитать действительные доходы (без сегодняшнего грабежа) бюджета и пенсионного фонда тогда можно начать рассуждать о пенсионной реформе. Сейчас Правительство хочет законсервировать эту жуткую несправедливость и в очередной раз ограбить свой народ, то есть, чтобы одним было очень доходно, а другим влачить нищенское существование. Уже писал о примерах как была решена проблема с коррупцией в Сингапуре достаточно в Госдуме РФ, то есть партии ЕР инициировать и принять Закон о презумпции виновности чиновников, то есть не может чиновник доказать откуда у тебя сверхдоходы, конфискация и пожалуйте в тюрьму. Почему не принимают такой Закон? Может они заинтересованы, как сейчас модно говорить, кем-то замотивированны?
User
2018-06-26 10:25:10
Почему, почему?! Потому что 77% населения это одобрям!
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