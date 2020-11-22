Почему во время эпидемии в новогоднюю ночь лучше не пить шампанское, рассказала диетолог

Диетолог Ольга Григорьян посоветовала россиянам не пить шампанское в новогоднюю ночь и связала это с эпидемией коронавируса.

Диетолог Ольга Григорьян сказала об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» в воскресенье, 22 ноября.

По мнению специалиста, алкоголь в сочетании с калорийной едой может привести к «нежелательным реакциям организма». Она посоветовала поужинать около семи-восьми часов вечера, а не откладывать прием пищи на позднюю ночь.

"В ночь после 12 часов увеличивается нагрузка на больницы. Люди с панкреатитами, с инфарктами, с почечными коликами. Сейчас период вирусной ситуации, больницы все заняты, мы, конечно, рискуем все в несколько раз больше. Мест в больнице не будет, кто вам помощь окажет?" - цитируют Григорьян "Известия".