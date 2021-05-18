Почему вы не торопитесь сделать прививку от коронавируса? (ОПРОС)

В Карелии подлежат вакцинации 290 633 человека, напомнил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По информации Минздрава Карелии, в республику на сегодняшний день поступило 88 986 доз вакцины от коронавируса.

"На 18 мая первым компонентом вакцины привились 72 373 человека (81,3% от количества поступившей вакцины), вторым компонентом - 58 222 человека (65,4% от количества поступившей вакцины). Среди жителей Карелии старше 60 лет прививку сделали уже 39 419 человек, что составляет 54,5% от общего числа вакцинированных", - рассказал Охлопков и подсчитал, что еще нужно привить не менее 218 260 жителей Карелии.

Интересуемся у читателей: если вы не сделали еще прививку от коронавируса, то почему не торопитесь на вакцинацию?

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