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Почему вы не торопитесь сделать прививку от коронавируса? (ОПРОС)

Новости. Общество
12:11, 19 Мая 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В Карелии подлежат вакцинации 290 633 человека, напомнил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По информации Минздрава Карелии, в республику на сегодняшний день поступило 88 986 доз вакцины от коронавируса.

"На 18 мая первым компонентом вакцины привились 72 373 человека (81,3% от количества поступившей вакцины), вторым компонентом - 58 222 человека (65,4% от количества поступившей вакцины). Среди жителей Карелии старше 60 лет прививку сделали уже 39 419 человек, что составляет 54,5% от общего числа вакцинированных", - рассказал Охлопков и подсчитал, что еще нужно привить не менее 218 260 жителей Карелии.

Интересуемся у читателей: если вы не сделали еще прививку от коронавируса, то почему не торопитесь на вакцинацию?

Ответить на вопрос можно здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-05-19 12:33:38
Ну не знаю, я обе две прививки сделал. Шо называется "жидкий чип имплантирован" :) Теперь я "бессмертный" :) как в юности :)
кир
2021-05-19 12:18:56
Наши люди живут первобытными инстинктами и не верят ни в законы, ни в ПДД, ни в вакцину. Может так обойдётся считают они.
Гость
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