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«Почта России» извинилась за разруху, холод и очереди в отделении в райцентре Карелии

Новости. Общество
14:04, 28 Декабря 2021
фото: «Лахденпохья — НАВСЕГДА!» Вконтакте

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Почтовое отделение в городе Лахденпохья в Карелии, состояние которого вызвало жалобы посетителей, будет отремонтировано, пообещали в «Почте России».

Об этом сообщил «Столице на Онего» представитель отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Северо-Запад «Почты России» Александр Успасских.

Он прокомментировал публикацию, в которой содержались жалобы населения на огромные очереди и холод в помещении почты из-за разбитого окна и плохо работающей печки. В здании нет благоустроенного туалета и медленно работает интернет.  Об этом написала группа «Лахденпохья — НАВСЕГДА!» Вконтакте. 

«Отопительную систему в почтовом отделении 186730 мы отремонтируем в ближайшее время. Помещение отапливается дровами, есть печь. Сейчас мы согласовываем проект, т. к. здание на региональном уровне признано объектом архитектурного наследия», — сообщил Александр Успасских.

По его словам «Почта России» ищет новое здание для переезда почтового отделения.

«Мы приносим клиентам извинения за сложившуюся ситуацию и напоминаем, что есть альтернативные способы получить основные почтовые услуги, оставаясь дома или в офисе. Например, заказные письма можно получать в электронном виде, а с помощью почтальона или курьера можно получить посылку, оформить подписку, оплатить коммунальные услуги, штрафы, налоги и даже заказать доставку продуктов на дом. Почтальоны, обслуживающие город, доставят на дом корреспонденцию, пенсию и социальные выплаты», — добавил представитель компании.

 

 

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Комментарии

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