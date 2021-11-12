Разруха, холод и огромные очереди: как работает отделение почты в райцентре Карелии (ФОТО)

Состояние почтового отделения в городе Лахденпохья в Карелии вызвало бурное обсуждение местных жителей в социальной сети.

Поводом для этого стали фотографии и отзывы посетителей, размещенные в группе «Лахденпохья — НАВСЕГДА!» Вконтакте. Горожане жалуются на нескончаемые очереди.

«Стою пока могу, — говорит посетитель почты. — Я посылку ко дню рождения от дочери не могу получить вторую неделю. Как только начнёт болеть спина, придётся уйти. Почта работает отвратительно!».

По словам жителей города, одна из причин очередей — плохая интернет-связь.

«Работники почты по 3 раза как минимум перезагружают компьютер, и время ожидания в очереди, и по записи в том числе, останавливается. Все от этого страдают, и сотрудники и люди. Никому до этого нет дела, особенно вышестоящему руководству!», — возмутилась одна из участниц обсуждения.

В помещении почты такой холод, что сотрудницам приходится трудиться в зимних куртках и тёплых сапогах.

«Дровяную финскую печку невозможно натопить — она буквально развалилась. Одно из окон в здании разбито. Мёрзнут все: и клиенты почты, и её сотрудницы. Поразительно, но в 21 веке работницы государственной структуры, находясь в самом центре города, вынуждены пользоваться деревянным уличным туалетом, какие обычно стоят в деревнях», — написал автор поста.