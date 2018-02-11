Почта России может поднять цены отправку писем и бандеролей на 5,4%

ФГУП "Почта России" в среднем на 5,4% повысит тарифы на основные услуги.

Сам оператор просил повышение на 16,2%, учитывая так называемую инвестиционную составляющую, но сотрудники ФАС не согласились с частью расчётов, в связи с чем тарифы вырастут лишь на 5,4%. Чтобы отправить заказное письмо весом до 20 г, нужно будет наклеить на него марок на пять рублей больше — тариф увеличится с 41 до 46 рублей, пишет "Лайф".

Отправка ценных писем обойдётся в 105 рублей вместо 95, а заказная бандероль весом до 100 граммов подорожает с 60 до 66 рублей. Также увеличатся тарифы на отправку посылок и некоторые другие услуги.

Рост цен не коснётся страховых тарифов, а также пересылки простых бандеролей, сообщает МК.

По информации ФАС, новые тарифы начнут действовать не раньше марта. Ранее стоимость пересылки внутренней письменной корреспонденции и посылок изменялась в апреле 2017 года.