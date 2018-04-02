Почта России устанавливает "шок-цену" на стиральный порошок и чай

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В почтовых отделениях снижаются розничные цены на ряд социально значимой продукции.
Как сообщили в пресс-службе карельского филиала компании, цены на определенный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров будут на 10-15% ниже, чем в торговых сетях.
В линейку товаров будут включены различные категории товаров, наиболее востребованные в почтовых отделениях малых городов и сельской местности: стиральные порошки, моющие и чистящие средства, продовольственные товары, чай и иные товары первой необходимости.
Товары, принимающие участие в проекте, помечены красными ценниками "ШОК-цена".
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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