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2700
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Дрель аккумуляторная
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Новости. Общество
16:18, 02 Апреля 2018

Почта России устанавливает "шок-цену" на стиральный порошок и чай

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В почтовых отделениях снижаются розничные цены на ряд социально значимой продукции.

Как сообщили в пресс-службе карельского филиала компании, цены на определенный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров будут на 10-15% ниже, чем в торговых сетях.

В линейку товаров будут включены различные категории товаров, наиболее востребованные в почтовых отделениях малых городов и сельской местности: стиральные порошки, моющие и чистящие средства, продовольственные товары, чай и иные товары первой необходимости.

Товары, принимающие участие в проекте, помечены красными ценниками "ШОК-цена".

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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