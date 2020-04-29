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"Почта России" увеличила срок хранения посылок

Новости. Общество
20:40, 29 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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"Судебные" и "административные" отправления по-прежнему необходимо получать в течение 7 дней.

В связи с режимом самоизоляции "Почта России" временно продлила срок хранения посылок и письменной корреспонденции с 30 до 60 дней, пишет "Российская газета".

Для удобства клиентов Почта России предлагает сервисы доставки посылок и мелких пакетов на дом. Заказ можно оформить на сайте или в мобильном приложении компании. Также можно вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги.

Заранее оформленные и оплаченные на сайте посылки можно сдать в отделении Почты России без очереди. Пенсии, пособия и социальные выплаты почтальоны доставляют на дом.

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