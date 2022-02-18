Почта выпустила конверты с изображением Церкви апостола Петра в Марциальных Водах

Почта России выпустила тираж почтовых конвертов с маркой и почтовый штемпель в честь 300-летия Церкви апостола Петра в Карелии.

Церемония памятного специального гашения почтового конверта состоялась в Национальном музее Карелии, сообщили в министерстве культуры республики. Она была приурочена к 300-летию освящения церкви в Марциальных Водах.

В церемонии приняли участие заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник, директор Управления федеральной почтовой службы республики Ирина Горелова, директор Национального музея Михаил Гольденберг. Они поставили на конверты специально выпущенный штемпель и оставили свои подписи. Часть конвертов передали в фонды Национального музея Карелии.

На конверте изображена фотография Церкви апостола Петра в Марциальных Водах, выполненная фотографом Ильей Тиминым. Церковь была построена в 1721 году по приказу Петра I, возможно, даже по его проекту и чертежам. Эта церковь – единственный архитектурный памятник, сохранившийся от строений курорта петровских времен и связанный с пребыванием царя в нашем крае. Строение имеет статус объект культурного наследия федерального значения. В церкви сохранился иконостас начала XVIII века, украшенный деревянной резьбой, две чугунные печи, подсвечники из царской мастерской и другие ценные артефакты.