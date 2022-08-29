Почти 140 аварийных деревьев спилили на территории одной школы в Петрозаводске

Десантники-пожарные Карельского центра авиалесоохраны спилили аварийные деревья на территории школы № 34 в Петрозаводске.
К этой работе их привлекли по просьбе администрации города, пояснили в министерстве природных ресурсов Карелии.
За две недели десантники-пожарные спилили на территории школы 139 деревьев.
«Деревья были в аварийном состоянии, − сердцевина гнилая, поэтому они могли упасть в любой момент, а поскольку это школа, соответственно необходимо было их спилить, чтобы обезопасить наше подрастающее поколение», — пояснил начальник Петрозаводского авиаотделения центра Николай Вакулич.
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