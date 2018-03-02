Почти 20 семей в Карелии обратились в Пенсионный фонд за получением выплат из маткапитала

За два месяца 2018 года в отделение Пенсионного фонда по Карелии поступило 16 заявлений на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.

На первое марта по пяти заявлениям на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала перечислены деньги на общую сумму 148 тыс. рублей.

Согласно новому федеральному закону, семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок, получили право на ежемесячную выплату из средств материного капитала.

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