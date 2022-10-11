Почти 200 бездомных собак убрали с улиц Петрозаводска за последние полгода

С апреля подрядная организация поймала и отправила в приюты 195 бродячих псов, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Нанятая мэрией фирма «Северин» продолжает отлов бродячих собак в Петрозаводске. С апреля этого года подрядчик уже поймал 195 животных. Всего планирует убрать с улиц более 250 псов.

Пойманных четвероногих отправляют на медицинское освидетельствование, стерилизацию. Их содержит подрядчик. Также ему помогают зоозащитные организации.

Администрация Петрозаводска напоминает горожанам о том, что выпускать псов на улицу одних недопустимо.

Всю ответственность за поведение собаки, вплоть до уголовной, несет ее хозяин. Также стоит помнить о необходимости вакцинации и стерилизации четвероногих, о самостоятельной уборке отходов во время прогулок.

Сообщать о безнадзорных животных следует по круглосуточному телефону единой дежурно-диспетчерской службы – 051. Нужно максимально точно указать место, где вы видели собаку, желательно с привязкой к конкретному адресу, дать общее описание животного и оставить контактный номер телефона.

Напомним, 25 октября специалисты Минсельхоза Карелии проведут горячую линию по вопросам ответственного обращения с животными.