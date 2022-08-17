Почти 400 новых рабочих мест создано в Карелии за последние три месяца

Предприятия и другие организации Карелии во втором квартале 2022 года создали 372 новых рабочих места.
Это следует из данных Карелиястата о ситуации на рынке труда республики.
На все дополнительные вакансии были трудоустроены сотрудники.
В целом потребность предприятий и организаций Карелии в работниках на конец июня составила 7343 должности и увеличилась на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На каждые 10 вакантных мест претендовали 8 человек не занятых трудовой деятельностью.
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