Почти 7,5 тысячи жителей Карелии нашли работу с помощью службы занятости

Управление труда и занятости приглашает соискателей в кадровый центр карельской столицы.

В Карелии с начала года 7 450 человек нашли работу с помощью кадрового центра Петрозаводска и районных агентств занятости населения.



Всех, кто столкнулся с безработицей или ищет новые возможности для развития карьеры, управление труда и занятости приглашает в кадровый центр карельской столицы на улице Кирова, 25, или в службу занятости по месту жительства.