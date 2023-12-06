Почти 7,5 тысячи жителей Карелии нашли работу с помощью службы занятости

Управление труда и занятости приглашает соискателей в кадровый центр карельской столицы.
В Карелии с начала года 7 450 человек нашли работу с помощью кадрового центра Петрозаводска и районных агентств занятости населения.
Всех, кто столкнулся с безработицей или ищет новые возможности для развития карьеры, управление труда и занятости приглашает в кадровый центр карельской столицы на улице Кирова, 25, или в службу занятости по месту жительства.
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