Почти 8 лет потребуется жителю Карелии, чтобы накопить на новый автомобиль

Срок накопления на новый автомобиль у жителя Карелии составит 7,7 лет.

Составлен рейтинг российских регионов по способности населения накопить на автомобиль, сообщили в РИА Новости.

Так, среднестатистическому россиянину на новый автомобиль стоимостью два миллиона рублей придется копить почти восемь лет.

Быстрее всего — за 3,5 года — собрать необходимую сумму могут жители Чукотского автономного округа, чуть больше времени понадобится населению Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области.

В наихудшем положении автолюбители Чечни, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии — им на новую машину надо откладывать около 11 лет.

Жителю Карелии, по данным инфографики Ria.ru, чтобы накопить на новый автомобиль, потребуется 7 лет и 7 месяцев. При этом четверть работающего населения — 22,2 процента — не смогут накопить на новый автомобиль даже за 10 лет. Если брать подержанный автомобиль, то здесь карелам потребуется 3,5 года для накопления.