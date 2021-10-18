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Почти 8 лет потребуется жителю Карелии, чтобы накопить на новый автомобиль

Новости. Экономика
15:31, 18 Октября 2021
фото: © freepik

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Срок накопления на новый автомобиль у жителя Карелии составит 7,7 лет.

Составлен рейтинг российских регионов по способности населения накопить на автомобиль, сообщили в РИА Новости.

Так, среднестатистическому россиянину на новый автомобиль стоимостью два миллиона рублей придется копить почти восемь лет.

Быстрее всего — за 3,5 года — собрать необходимую сумму могут жители Чукотского автономного округа, чуть больше времени понадобится населению Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области.

В наихудшем положении автолюбители Чечни, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии — им на новую машину надо откладывать около 11 лет.

Жителю Карелии, по данным инфографики Ria.ru, чтобы накопить на новый автомобиль, потребуется 7 лет и 7 месяцев. При этом четверть работающего населения — 22,2 процента — не смогут накопить на новый автомобиль даже за 10 лет. Если брать подержанный автомобиль, то здесь карелам потребуется 3,5 года для накопления.

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Комментарии

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stranger
2021-10-18 16:12:30
Наша территория, туман, автострада, едет иностранный гость на авто впереди огромная яма ни как не обозначенная, авария, срабатывает система безопасности автомобиля. Водитель, отделался лёгким испугом, вбирается из ямы. Летит орёл на "Ладе" и туда же. Минута молчания... следом отборный мат, помятый, в крови вылезает наш водитель и следом пассажир. Мля, твою мать... десять лет копил и так глупо разбил. Иностранец сочувственно за чем такую дорогую машину покупать?
Кир
2021-10-18 15:50:50
Зачем? Работать быстрее и лучше не будете. Засорите своим автомобильчиком двор. Здоровья не прибавится. Если только ездить на дачу, как делает нами уважаемый Беня. Тогда имеет смысл. :)
Гость
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