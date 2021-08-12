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Почти миллион рублей перевели телефонным мошенникам две жительницы Карелии

Новости. Криминал
15:52, 16 Августа 2021
фото: © shutterstock.com / Syda Productions

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Аферисты под видом банковских работников убедили женщин взять кредиты, а потом перевести их на чужие банковские карты, сообщили в МВД Карелии.

В карельской столице злоумышленнику поверила 31-летняя горожанка. Женщине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил о том, что петрозаводчанке одобрен и перечислен на карту кредит на 371 тысячу рублей. Оставаясь на связи со «специалистом», женщина зашла через компьютер в сервис интернет-банка, увидела предложение о кредите и решила, что уже оформила его. Горожанка объяснила собеседнику, что не собиралась оформлять кредит, на что получила следующую инструкцию по его «закрытию»: перейти по онлайн-заявке, получить 371 тысяч рублей и перевести их на продиктованный по телефону номер счёта. Жительница Петрозаводска выполнила указания «работника банка», после чего завершила разговор.

О том, что попалась на уловку мошенников, женщина поняла на следующий день, когда рассказала о случившемся персоналу местного банка. Специалисты порекомендовали ей обратиться в полицию.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «мошенничество». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к преступлению лица.

В похожей ситуации оказалась ещё одна жительница республики. Потерпевшая — 53-летняя гражданка — обратилась полицию Медвежьегорского району и сообщила о том, что её обманули аферисты. Злоумышленники под видом сотрудников банка звонили пенсионерке на протяжении нескольких дней. Неизвестные вынудили ее оформить кредиты на общую сумму 495 тысяч рублей и перевести все деньги на продиктованные номера банковских карт. По данному факту полицейские проводят проверку.

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