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Новости. Общество
15:32, 30 Декабря 2018

Почти новогодняя история произошла в Петрозаводске с мальчиком, который занимается футболом, несмотря на отсутствие руки

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Никита Зевека мечтает стать профессиональным футболистом, но на пути к своей цели ему с родителями приходится преодолевать большие трудности.

Одним из препятствий является отсутствие у юного спортсмена левой руки, которую с 6 месяцев ему заменяет протез.

Татьяна, мама Никиты, рассказала, что отправила заявки во все фонды, которые могли бы помочь или посодействовать в изготовлении современного протеза. Конечно, таких заявок, как от Татьяны, приходят в фонды тысячи, и одному Богу известно, кому улыбнется удача. Татьяне повезло.

Так, одним из центров, куда попала заявка от жительницы Петрозаводска, оказался Санкт-Петербургский благотворительный фонд помощи детям WorldVita.

Волею случая оказалось, что именно этот фонд по инициативе компании "ТехРент" в ноябре 2017 года подарил Детской республиканской больнице новый портативный прибор для ультразвуковых исследований стоимостью более 2,5 млн рублей.

Еще год назад в администрации Петрозаводска прошла дружеская встреча представителей благотворительного фонда и главы города Ирины Мирошник. Тесное общение не прерывалось. И когда в фонде увидели заявку от жительницы Петрозаводска, то сразу же связались с администрацией карельской столицы, предложив финансовую помощь при заказе нового современного протеза, причем не где-то, а в инновационном центре "Сколково".

Оставалось лишь обеспечить проезд Никиты с мамой в Москву в "Сколково". Здесь на помощь, как в минувшем году, опять пришла петрозаводская компания "ТехРент", которая уже работала с благотворительным фондом WorldVita. Глава города Ирина Мирошник связалась с Борисом Сидоровым, директором компании "ТехРент", которая занимается в Петрозаводске обслуживанием дорог, и рассказала о ситуации.

Борис Руславович сразу же согласился помочь профинансировать дорогу до Москвы и обратно.

Звонок не заставил себя долго ждать: и в канун новогодних праздников, Татьяна узнала, что ее сыну сделают новый современный протез!

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