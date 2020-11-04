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Почти полмиллиарда рублей будет стоить туркомплекс рядом с "Беломорскими петроглифами"

Новости. Общество
14:27, 05 Ноября 2020
фото: strana.ru
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Управление капстроительства Карелии объявило о проведении аукциона на проектирование и строительство туристского центра с гостиницей и рестораном рядом с археологическим комплексом "Беломорские петроглифы".

Согласно техническому заданию, центр будет включать зал с экспозицией музея, гостиницу на 40 номеров, ресторан на 150 мест и зону сувенирной продукцией.

Начальная цена контракта - 437,4 млн рублей. Деньги на строительство выделены из федерального и республиканского бюджетов.

Когда его откроют и как он будет выглядеть, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2020-11-05 14:41:50
Опять всё разворуют и не достроят . как обычно :)
Гость
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