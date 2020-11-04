Почти полмиллиарда рублей будет стоить туркомплекс рядом с "Беломорскими петроглифами"

Управление капстроительства Карелии объявило о проведении аукциона на проектирование и строительство туристского центра с гостиницей и рестораном рядом с археологическим комплексом "Беломорские петроглифы".

Согласно техническому заданию, центр будет включать зал с экспозицией музея, гостиницу на 40 номеров, ресторан на 150 мест и зону сувенирной продукцией.

Начальная цена контракта - 437,4 млн рублей. Деньги на строительство выделены из федерального и республиканского бюджетов. Когда его откроют и как он будет выглядеть, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".