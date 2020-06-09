Почти полмиллиона человек, зараженных коронавирусом, выявлено в России

За последние сутки в России зарегистрировано 8 404 новых случаев заболеваний COVID-19, сообщили в паблике "СтопКоронавирус.РФ".
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России 493 657 человек, число выздоровевших пациентов выросло до 252 783.
За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 10 386 человек.
Летальных случаев за все время: 6 358. За последние сутки подтверждено 216 смертей пациентов с выявленным коронавирусом.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в РФ проведено более 13,5 млн тестов на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 290, 6 тыс. – за последние сутки.
Под медицинским наблюдением остается 318 тыс. 274 человека.
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