Почти полмиллиона человек, зараженных коронавирусом, выявлено в России

За последние сутки в России зарегистрировано 8 404 новых случаев заболеваний COVID-19, сообщили в паблике "СтопКоронавирус.РФ".

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России 493 657 человек, число выздоровевших пациентов выросло до 252 783.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 10 386 человек.

Летальных случаев за все время: 6 358. За последние сутки подтверждено 216 смертей пациентов с выявленным коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в РФ проведено более 13,5 млн тестов на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 290, 6 тыс. – за последние сутки.

Под медицинским наблюдением остается 318 тыс. 274 человека.