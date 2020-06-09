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Почти полмиллиона человек, зараженных коронавирусом, выявлено в России

Новости. Общество
11:27, 10 Июня 2020
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
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За последние сутки в России зарегистрировано 8 404 новых случаев заболеваний COVID-19, сообщили в паблике "СтопКоронавирус.РФ".

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России 493 657 человек, число выздоровевших пациентов выросло до 252 783.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 10 386 человек.

Летальных случаев за все время: 6 358. За последние сутки подтверждено 216 смертей пациентов с выявленным коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в РФ проведено более 13,5 млн тестов на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 290, 6 тыс. – за последние сутки.

Под медицинским наблюдением остается 318 тыс. 274 человека.

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