Почти половина петрозаводчан согласны получать зарплату в конверте

Согласно проведенному исследованию, каждый 4 из 10 петрозаводчан готов получать «серую» зарплату.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, в ходе которого представители экономически активного населения Петрозаводска ответили, как они относятся к так называемой «серой» зарплате.

Как выяснилось, 40% петрозаводчан согласны получать зарплату, не учтенную ни в каких документах. При этом 30% отказались бы от такого предложения. Среди мужчин готовность получать зарплату в конверте значительно выше, чем среди женщин — 47% против 32%. Чаще на условия, противоречащие трудовому кодексу, готовы пойти люди старше 45 лет и с доходом ниже 50 тысяч рублей в месяц.

Высокая толерантность населения к зарплатам в конверте косвенно говорит о нестабильности в экономике и на рынке труда. При этом стоит отметить, что в апреле 2020 года, в период ковидной изоляции, этот показатель был еще выше.