Почти половина родителей не будут приглашать к детям Деда Мороза

Почти половина (48%) родителей не будут приглашать к детям Деда Мороза и Снегурочку в гости в этом году, показал опрос.

Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, о которых сообщает RT.

Так, согласно данным опроса, 26% опрошенных отметили, что роли Деда Мороза и Снегурочки сыграют родные и близкие.

11% родителей заявили, что всё же планируют позвать новогодних аниматоров к детям. 15% родителей ещё не приняли решение.

В опросе приняли участие родители детей в возрасте от четырёх до десяти лет, в чьих семьях есть традиция приглашать домой Деда Мороза.

Всего было опрошено 1000 респондентов из всех округов России.

Ранее основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор рассказала, что, несмотря на пандемию коронавируса, Дед Мороз не перестанет приходить в гости к российским детям.