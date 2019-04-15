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Новости. Общество
20:40, 15 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников

Почти половина россиян не откладывают на "черный день"

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Порядка 40% опрошенных не имеют никаких сбережений, а в случае лишения всех источников доходов 16% респондентов смогут "продержаться" на отложенных средствах меньше месяца.

Каждый пятый (21%) - до двух месяцев, 12% - до полугода, 6% - до года и 5% - более года. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, пишет ТАСС.

"Сбережения сегодня имеют 60% россиян. По средним оценкам, лишившись всех источников дохода, респонденты смогли бы продержаться за счет накоплений в течение 3,7 месяца. 16% опрошенных отмечают, что накопленной ими суммы хватит менее чем на 1 месяц. Большинство (21%) считает, что их сбережений хватит на 1-2 месяца. 12% "протянут" на своих накоплениях от 3 до 6 месяцев. От 6 месяцев до года смогут прожить на свои накопления 6% опрошенных, более года - 5%", - говорится в результатах опроса.

Опрос проводился с 1 по 4 апреля 2019 года в 368 населенных пунктах России среди экономически активного населения старше 18 лет, в опросе приняли участие 1600 человек.

Согласно результатам, 29% опрошенных не ведут финансовый учет личных доходов и расходов, больше половины (53%) ведет примерный учет, строго следят за финансами 18% респондентов. Свои будущие доходы и расходы никак не планирует каждый пятый (21%), 40% планируют свои финансы менее чем на полгода вперед, 23% планируют на полгода - год. Более чем на год планирование осуществляют 16% опрошенных.

Сравнение с результатами аналогичного исследования, проведенного в 2008 году, показывает, что россияне стали реже откладывать: в 2008 году доля тех, у кого есть сбережения, составляла 72%, отмечает Superjob. В 2008 году на отложенных средствах меньше месяца прожили бы 15% опрошенных, до двух месяцев - почти треть (31%), до полугода - 15%, до года и больше года - 6% и 5% соответственно.

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