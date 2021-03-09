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Почти половина строительных компаний Карелии собирается увеличить число рабочих мест

Новости. Общество
09:32, 10 Марта 2021
фото: pixabay
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Каждая вторая строительная компания Карелии ожидает, что во втором квартале 2021 года объемы работ вырастут по сравнению с первым кварталом.

Рост объемов строительства будет сопровождаться и увеличением численности работников – это собираются сделать 44% предприятий Карелии.

Такие результаты были получены в результате опроса руководителей предприятий, проведенного Карелиястатом.

Еще 43% компаний прогнозируют сохранение достигнутых показателей и только 7% предполагает сокращение объемов строительства.

О прогнозах в отрасли читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David .
2021-03-10 10:05:24
Это плохо! Скорейшего банкротства самым крупным! :)
Вася
2021-03-10 09:54:23
Нефть когда по 120 ть была дворцы строили, а щас?
Бриг
2021-03-10 10:13:01
Вася, морги для народа .
Вася
2021-03-10 09:53:02
«Наша матушка Расия всему свету га-ла-ва!» — запел вдруг диким голосом Кирюха, поперхнулся и умолк.
Вася
2021-03-10 09:52:19
"Слава богу зима в проклятой гейропе была холоднее чем обычно и нам удалось впихнуть туда побольше газа
Бриг
2021-03-10 10:13:33
Вася, а толку . а сами без газа сидим .
Вася
2021-03-10 09:41:02
Если б не команда специалистов то америкосы б отобрали б у народа России нефть,газ и другие ресурсы и Россия б скатилась в нищету и разруху как на украине, в грузии,словении,ирландии.Народ России этого не хочет поэтому мы все сплотились и держим круговую оборону
Гость
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