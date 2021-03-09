Почти половина строительных компаний Карелии собирается увеличить число рабочих мест

Каждая вторая строительная компания Карелии ожидает, что во втором квартале 2021 года объемы работ вырастут по сравнению с первым кварталом.
Рост объемов строительства будет сопровождаться и увеличением численности работников – это собираются сделать 44% предприятий Карелии.
Такие результаты были получены в результате опроса руководителей предприятий, проведенного Карелиястатом.
Еще 43% компаний прогнозируют сохранение достигнутых показателей и только 7% предполагает сокращение объемов строительства.
О прогнозах в отрасли читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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